i colleghi poliziotti organizzano una raccolta fondi per la famiglia di fabrizio spagnoli

una testimonianza di grande cuore e solidarietà, uniti per dimostrare che, nei momenti più difficili, la forza della comunità può fare la differenza. Insieme, possiamo aiutare la famiglia di Fabrizio a superare questa difficile prova e onorare la memoria di un collega così speciale. Con il vostro supporto, possiamo fare la differenza e portare speranza dove più serve.

«Non avremmo mai voluto aprire un fondo per una circostanza del genere, ma questo è per Fabrizio, per i suoi figli e per la sua mamma. Un grande collega, un amico fedele e unico. Ogni contributo, piccolo o grande che sia, sarà un gesto di amore e solidarietà. Ci siamo quasi! Condividete». È. 🔗 Leggi su Ilpescara.it