I caschetti dell' estate 2025 | dallo shag ribelle di Selena Gomez al bob minimale di Sofia Richie Grainge fino al The Mob di Cate Blanchett

I caschetti dell’estate 2025 sono molto più di un semplice taglio di capelli: sono il simbolo di stile, personalità e rinascita. Dallo shag ribelle di Selena Gomez al bob minimale di Sofia Richie Grainge, fino al carattere audace del "the mob" di Cate Blanchett, queste acconciature rappresentano l’eleganza versatile e sofisticata del momento. Scopri come scegliere e interpretare il tuo caschetto per essere sempre al passo con le tendenze.

Versatili, sofisticati, mai banali. I caschetti dell'estate 2025 parlano chiaro: lo stile passa (anche) dalla testa. Le muse che in questa stagione ci ispirano a tagliare, rinnovare e alleggerire sono tre: Selena Gomez, Sofia Richie Grainge e Cate Blanchett. Tre donne diverse, tre stili distinti, un solo comune denominatore: il caschetto. Rivisitato, personalizzato, trasformato in manifesto di personalità, età ed estetica Caschetto: le forme giuste per ogni viso. Selena Gomez e lo shaggy bob: il caschetto spettinato con frangia (per chi osa). Chi crede che Selena Gomez sia una novizia in fatto di capelli corti, dimentica che fu lei a rendere celebre l'a-line bob qualche anno fa.

