I cantieri del Ponte a Contesse la Stretto chiarisce | Nessun impatto in via Marco Polo

I cantieri del ponte a Contesse stanno accendendo le discussioni tra cittadini e amministratori, mentre la Stretto rassicura: nessun impatto in via Marco Polo. Quel vasto cantiere di 11 ettari, previsto per il nuovo ponte, rimane al centro di un acceso dibattito ancora prima di partire. La comunità attende con ansia, tra dubbi e speranze, che i progetti portino benefici senza disturbare troppo la vita quotidiana. Il nodo da sciogliere è proprio questo: come conciliare sviluppo e rispetto per il territorio.

Su quel cantiere di undici ettari che sorgerĂ a Contesse in previsione del Ponte si è giĂ detto tanto, nonostante non sia ancora partito. Un dibattito anticipato inevitabile vista l'importanza degli interventi in programma. E chi risiede in zona resta in attesa tra dubbi e perplessitĂ . Il nodo.

In questa notizia si parla di: ponte - contesse - cantieri - stretto

