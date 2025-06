I bombardieri B-2 americani tornano alla base dopo l' attacco all' Iran

Dopo una missione di 36 ore che ha coinvolto i bombardieri invisibili B-2, l’America torna sulla scena internazionale con l'operazione “Midnight Hammer”. Questi straordinari velivoli, simbolo della supremazia tecnologica militare, sono rientrati alla base di Whiteman, in Missouri, dopo aver partecipato a raid strategici contro obiettivi nucleari in Iran. Un segnale forte di deterrenza e potenza che riaccende il dibattito sulle tensioni globali e la sicurezza internazionale.

Dopo aver partecipato ai raid statunitensi contro obiettivi nucleari iraniani, i caccia bombardieri invisibili B-2 dell'Aeronautica militare americana sono rientrati alla base di Whiteman, in Missouri. Le immagini, diffuse il 22 giugno 2025 dallo United States Strategic Command, mostrano i velivoli mentre partono e poi atterrano al termine di una lunga missione di 36 ore, condotta nell'ambito dell'operazione denominata "Midnight Hammer".

Khamenei in tv: "Non ci arrenderemo mai" | Trump: "L'Iran chiede un incontro negli Usa", ma Teheran smentisce: "Guerrafondaio" | Quattro bombardieri americani in un una base nell'Oceano Indiano - Tensioni crescenti tra Iran e Stati Uniti scuotono il Medio Oriente, con dichiarazioni dure di Khamenei e minacce di guerra.

Nelle prime ore di domenica 22 giugno (ora italiana) sette bombardieri B-2 americani hanno attaccato l’Iran. Decollati da una base aerea nel Missouri, i velivoli hanno volato per 18 ore, rifornendosi più volte durante il tragitto e trasportando una bomba MOP (si Vai su Facebook

