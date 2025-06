I batteri trasformano la plastica in paracetamolo il miracolo di un gruppo di scienziati

Passare da una bottiglia di plastica a una compressa di paracetamolo (la soluzione sostenibile e innovativa che potrebbe rivoluzionare il nostro approccio alla plastica e alla salute) sta diventando una realtà grazie a questa straordinaria scoperta scientifica.

Un team di ricercatori dell'Università di Edimburgo ha usato batteri di Escherichia coli geneticamente modificati per trasformare plastica in paracetamolo. Il processo sfrutta una reazione chimica naturale (mai osservata prima nei microrganismi), funziona senza emissioni e potrebbe rivoluzionare il riciclo e la produzione dei farmaci. Lo scenario è quanto mai affascinante. Passare da una bottiglia di plastica a una compressa di paracetamolo (la Tachipirina per capirci) può sembrare fantascienza, ma è proprio ciò che un gruppo di ricercatori ha ottenuto in laboratorio. Gli scienziati dell'Università di Edimburgo, guidati dal professor Stephen Wallace, hanno scoperto un modo rivoluzionario per convertire la plastica in un principio attivo farmacologico grazie all'aiuto dei batteri.

