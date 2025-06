I am Giorgia il libro della premier Meloni arriva negli Usa | la prefazione è firmata da Donald Trump jr

Giorgia Meloni conquista anche l’America: il suo libro “I am Giorgia” arriva negli Stati Uniti, con una prefazione firmata da Donald Trump Jr. Questa pubblicazione rappresenta un importante ponte tra le due destre, rafforzando i legami e le affinità politiche tra Italia e USA. Un endorsement di grande valore che sottolinea come le idee e i valori di Meloni stiano attraversando l’oceano e trovando risonanza oltre l’Atlantico.

L’autobiografia di Giorgia Meloni conquista anche il pubblico americano. La versione in lingua inglese del suo libro, intitolata “I am Giorgia”, è da pochi giorni disponibile nelle librerie statunitensi, accompagnata da una prefazione firmata da Donald Trump Jr, primogenito dell’ex presidente degli Stati Uniti. Un endorsement politico che rafforza l’asse tra la destra italiana e quella americana, saldando simbolicamente le affinità tra due leader spesso accomunati da retoriche sovraniste e scelte identitarie. Trump Jr elogia Meloni come simbolo del cambiamento. Nella prefazione al libro, Donald Trump Jr non nasconde la propria ammirazione per la premier italiana, descrivendola come una figura di rottura nel panorama politico europeo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “I am Giorgia”, il libro della premier Meloni arriva negli Usa: la prefazione è firmata da Donald Trump jr

