I am Giorgia Esce negli Usa la biografia della Meloni prefazione di Trump jr | Ha sfidato e battuto i potenti

Giorgia Meloni conquista gli Stati Uniti con la sua biografia, scritta con passione e coraggio. La prefazione di Donald Trump Jr. sottolinea il suo ruolo come una leader che ha sfidato e battuto i potenti, portando un cambiamento duraturo nella politica italiana. La sua storia è un esempio di determinazione e innovazione, capace di ispirare anche oltre oceano. Questa narrazione rivela come una figura così forte possa davvero segnare la storia, anche quando meno te lo aspetti.

I toni sono sobri, il giudizio non banale: “Pochissime persone nella politica odierna possono onestamente affermare che la loro elezione abbia segnato l’inizio di un cambiamento radicale nella loro nazione. Tra queste, Giorgia Meloni. che ha apportato un cambiamento duraturo nella politica italiana, proprio come mio padre qui in America”. A scriverlo è un uomo “di parte”, ovviamente, ma che sulla premier italiana si era giĂ espresso pubblicamente dopo averla incontrata alla cerimonia di Mar-a-Lago. Oggi il primogenito del presidente Usa firma la prefazione dell’edizione americana di “Io sono Giorgia”, la biografia della premier, nella versione “ I am Giorgia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it