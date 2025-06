I 70 milioni di visitatori annuali si concentrano su appena l' 1% del territorio e l' Italia rischia di perdere la sua identità autentica La soluzione? Riscoprire quel 99% di bellezza nascosta che attende di essere esplorata con rispetto e lentezza Visit Italy lancia la prima campagna nazionale

di terre iconiche e famose, lasciando in ombra le meraviglie nascoste che rendono unica l’Italia. È ora di invertire questa tendenza: visit Italy lancia la prima campagna nazionale per riscoprire il restante 99%, quell’incredibile patrimonio di bellezza autentica che aspetta solo di essere esplorato con rispetto e lentezza. Perché il vero tesoro dell’Italia non si trova solo nei grandi monumenti, ma nelle sue mille piccole meraviglie sconosciute.

Conquistati dal magnetismo delle sue metropoli artistiche, dal fascino di una cultura millenaria e da paesaggi che non hanno eguali al mondo, l'Italia attrae ogni anno oltre 70 milioni di visitatori internazionali. Eppure, dietro questi numeri apparentemente trionfali, si nasconde un paradosso inquietante: secondo l'Osservatorio Turismo, infatti, circa il 70% di questi viaggiatori si ammassa sull'1% del territorio nazionale, una porzione estremamente piccola, un vero e proprio problema che sta letteralmente stravolgendo l'identità delle destinazioni più iconiche del Belpaese. Queste, infatti, tra cui ci sono, Roma, Venezia, Firenze, Napoli, le Cinque Terre, stanno pagando un prezzo altissimo per la loro fama: strade intasate, autenticità perduta, ecosistemi fragili sotto pressione e una qualità della vita dei residenti che precipita verso il collasso.

