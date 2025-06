Hyundai Inster | la cittadina elettrica che sorprende per spazio comfort e tecnologia

Scopri Hyundai Inster, la cittadina elettrica che rivoluziona la mobilità urbana con stile, spazio e tecnologia all’avanguardia. Compatta e versatile, questa vettura sorprende per design originale, interni ampi e dotazioni complete fin dalla versione entry-level. Perfetta per affrontare con facilità il traffico cittadino, Inster rappresenta un’alternativa intelligente e sostenibile per chi cerca comfort e innovazione su ogni strada. Un vero esempio di futuro a portata di mano.

Compatta e 100% elettrica, Inster sfoggia un design originale, interni spaziosi e una dotazione ricca anche nelle versioni base. Un’alternativa concreta per la mobilità urbana (e non solo). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Hyundai Inster: la cittadina elettrica che sorprende per spazio, comfort e tecnologia

In questa notizia si parla di: inster - elettrica - hyundai - cittadina

Hyundai INSTER 5 posti: nuova versatilità per la city car elettrica - Hyundai INSTER presenta una novità pensata per chi cerca spazio in una vettura compatta. Il modello 100% elettrico si arricchisce con la configurazione a cinque posti sull'allestimento XClass, garantendo un viaggio flessibile e confortevole.

La Hyundai Inster Cross, nata dalla base della recente Inster, è stata ripensata con un'anima più votata all'outdoor. Si presenta come la risposta... Vai su Facebook

Hyundai Inster: la cittadina elettrica che sorprende per spazio, comfort e tecnologia; Nuova Hyundai INSTER: prezzi da 24.900 € per il city-SUV elettrico da oltre 500 km di autonomia urbana, leader per dotazioni e tecnologie; Inster, pronta al debutto la prima city-suv elettrica Hyundai.

Hyundai Inster: la cittadina elettrica che sorprende per spazio, comfort e tecnologia - Compatta e 100% elettrica, Inster sfoggia un design originale, interni spaziosi e una dotazione ricca anche nelle versioni base. Secondo ilgiornale.it

Hyundai Inster: il video in pillole della citycar elettrica "tuttofare" - Piccola ma spaziosa all'interno, ricca di accessori e con una versatilità da far invidia ai principali SUV del mercati. Da ilgiornale.it