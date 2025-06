Hotel Vermelho by Christian Louboutin | il lusso su misura approda in Portogallo

L’Hotel Vermelho di Christian Louboutin rappresenta un’eccellenza di eleganza su misura, dove il lusso si fonde con l’arte e la creatività. Situato nella pittoresca Melides, questa residenza esclusiva invita gli ospiti a vivere un’esperienza unica, tra design innovativo e comfort raffinato. Un punto di riferimento per chi desidera immergersi in un mondo di stile e raffinatezza, consacrando il Portogallo come nuova destinazione di tendenza nel settore dell’hotellerie di alto livello.

Christian Louboutin debutta nel settore dell’hotellerie di lusso con l’apertura del suo primo hotel, Hotel Vermelho, situato a Melides, perla nascosta della costa dell’Alentejo in Portogallo. L’iconico stilista francese, celebre per le suole rosse delle sue scarpe, porta la sua visione estetica e il suo stile audace in un nuovo universo: quello dell’ospitalità di lusso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Hotel Vermelho by Christian Louboutin: il lusso su misura approda in Portogallo

