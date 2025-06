Hostess palermitana muore a Vienna cadendo da un balcone i parenti | Giustizia

Una tragica perdita scuote Vienna e Palermo: Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana di 24 anni, è precipitata dal terzo piano di un palazzo nel cuore della capitale austriaca, lasciando i suoi cari e amici senza parole. La scomparsa improvvisa, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 giugno, solleva interrogativi e richiama all’attenzione la lotta per la verità. La famiglia chiede giustizia affinché si faccia luce su questa tragedia.

E' precipitata dal terzo piano di un palazzo al centro di Vienna, nel cuore della notte. Ricoverata in codice rosso, Aurora Maniscalco, hostess palermitana di 24 anni, a quel volo non è sopravvissuta. Troppo gravi le lesioni interne. Lavorava da tre anni per Lauda Air, la compagnia aerea austriaca. Al momento della caduta, nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, in casa con lei c'era il fidanzato 27 enne, palermitano anche lui, assistente di volo per un'altra compagnia. È stato lui a dare l'allarme. I genitori della giovane chiedono verità. La cugina, Federica Bevilacqua, ha affidato ai social un messaggio carico di dolore: "Non ci fermeremo.