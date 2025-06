Hormuz Trump ferma per ora la corsa del petrolio

Le tensioni nello Stretto di Hormuz hanno temporaneamente frenato la corsa del petrolio, ma il quadro geopolitico resta incerto. Intanto, Lagarde esprime preoccupazione per un possibile ritorno dell’inflazione, mentre Bruxelles osserva con cautela gli sviluppi nel caso Bassora. In un contesto globale in rapido cambiamento, le decisioni strategiche di leader e istituzioni potrebbero segnare il passo di mercati e economie. L’approfondimento su queste dinamiche è fondamentale per comprendere il futuro energetico e finanziario.

Israele, parenti ostaggi a Trump: “Netanyahu mente, ferma la guerra” - Il conflitto in Israele riemerge con urgenza, mentre i familiari di ostaggi si rivolgono a Trump, accusando Netanyahu di menzogne.

Iran. Donald Trump su Truth, raggiunto cessate il fuoco con Israele - Sirene in azione in Israele per lancio missili da Iran; Contrattacco dell’Iran: missili su base USA a Doha. Trump: grazie per la reazione debole, ora la pace; Iran, le news del 22 giugno sulla guerra. Trump apre al cambio di regime e lancia il Make Iran great again.

Trump, le incriminazioni non fermeranno la mia corsa 2024 - "La mia campagna non si ferma, le incriminazioni non mi faranno abbandonare la corsa alla Casa Bianca nel 2024". Come scrive ansa.it

Cina positiva, corrono dollaro e petrolio. Gli Usa chiedono a Pechino di intervenire su Hormuz - All’indomani dell’attacco degli Usa contro i siti nucleari iraniani, le borse in Asia reagiscono con cautela, mentre il petrolio continua a salire. Scrive informazione.it