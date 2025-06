Hockey pista I volti nuovi del Forte | Talento e gioventù

L'hockey su pista si rinnova con i volti freschi e il talento dei giovani che sognano di lasciare il segno. Il Forte dei Marmi, guidato da Roberto Crudeli, presenta i primi nuovi acquisti, tra cui il promettente Liam Bozzetto, proveniente da Lodi e già esperto in Serie A1. Questi talenti rappresentano una nuova era per il club, pronta a conquistare successi e accendere l’entusiasmo dei tifosi. Il futuro si scrive oggi, e la squadra si prepara a sorprendere.

Il nuovo Forte dei Marmi targato Roberto Crudeli si è parzialmente presentato ieri a piazza e tifoseria. Parzialmente perché altri colpi in entrata sono in fase di definizione. Intanto è toccato ai primi nuovi quattro protagonisti, che si vanno ad aggiungere ai confermati Gnata, Ciupi, Giovannelli, Chereches, Cacciaguerra e Gabriel Ambrosio. Il giovane Liam Bozzetto è arrivato dal Lodi, vantando già una buonissima esperienza in serie A1. "Mi attende una sfida motivante, cruciale per la mia carriera - ha detto -. Forte è una piazza a cui non si può dire di no. Anche se il progetto è ridimensionato ci sono le possibilità di far bene comunque, e poi ci sono Gnata e Crudeli due certezze". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net