Hockerty e Sumissura conquistano Pitti Uomo 2025 | moda su misura stile estivo e il debutto dei bermuda sartoriali

hockerty e sumissura conquistano pitti uomo 2025: moda su misura, stile estivo e il debutto dei bermuda sartoriali. In occasione di Pitti Uomo 108, i marchi svizzeri hanno incantato gli ospiti con un evento esclusivo sul rooftop di Firenze, un autentico inno all’eleganza personalizzata. Un’affascinante celebrazione di innovazione e artigianalità che lascia il segno nel panorama fashion internazionale, consolidando la loro posizione come pionieri dello stile su misura.

In occasione di Pitti Uomo 108, la prestigiosa fiera internazionale dedicata alla moda uomo a Firenze, i marchi svizzeri Hockerty e Sumissura hanno lasciato il segno con un evento esclusivo sul rooftop del The Social Hub Florence Lavagnini, a pochi passi dalla Fortezza da Basso. Una celebrazione di stile, sartoria su misura e innovazione, che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Hockerty e Sumissura conquistano Pitti Uomo 2025: moda su misura, stile estivo e il debutto dei bermuda sartoriali

In questa notizia si parla di: uomo - hockerty - sumissura - pitti

Hockerty Sfida i Codici della Sartoria con il Rooftop Party in Occasione del Pitti Uomo 108. - L’arte sartoriale si reinventa sotto il cielo di Firenze. In occasione del Pitti Uomo 108, Hockerty sfida le convenzioni con un rooftop party all’insegna dell’innovazione e dello stile.

Pitti Uomo 108: il Rooftop Party di Hockerty lancia la sfida di stile tra bermuda e pantaloni sartoriali; Temptation Island, Bisciglia anticipa: “Vedrete una cosa mai successa prima”.

Aria di Pitti Uomo - Nell’attuale contesto internazionale, la numero 105 della manifestazione Pitti Uomo si conferma il punto di riferimento per brand e designer, buyer e stampa specializzata all’apertura della stagione. quifinanza.it scrive

FOTO - Look Pitti Uomo 107 - Look Pitti Uomo 107 Look Pitti Uomo (3) Foto da: FOTO - Come scrive firenzetoday.it