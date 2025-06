Ho ucciso tutti i tuoi capi hai 12 ore per salvarti | la chiamata del Mossad ai generali iraniani

In un mondo di tensioni e intrighi internazionali, una telefonata sconvolgente mette in discussione la vita di un generale iraniano. Con solo 12 ore per scegliere tra salvezza e pericolo, il tempo si riduce a un fattore decisivo. La richiesta del Mossad potrebbe cambiare le sorti di molte vite, ma cosa sceglierà di fare il destinatario? La suspense è alle stelle: ogni secondo conta.

"Hai 12 ore di tempo per registrare un video e dissociarti dal regime, a quel punto sarai al sicuro con tutta la tua famiglia. Altrimenti, sei sulla nostra lista". È questo in breve il contenuto di una telefonata tra un agente del Mossad israeliano e un generale iraniano nelle ore successive al. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Ho ucciso tutti i tuoi capi, hai 12 ore per salvarti": la chiamata del Mossad ai generali iraniani

