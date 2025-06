Ho trascorso una serata con InfoPusher | spacciatori di informazioni tra etilometri preservativi orali e domande senza filtri

Ho trascorso una serata tra infopusher, spacciatori di informazioni senza filtri, tra etilometri, preservativi orali e domande a bruciapelo. Il mondo delle sostanze psicoattive, legali e illegali, si fa sempre più giovane, portando alla luce un fenomeno preoccupante. Una relazione al Parlamento del 2023 rivela che quasi 960mila giovani italiani sono coinvolti in questa realtà complessa, evidenziando l’urgenza di interventi mirati e consapevoli.

Il mondo delle sostanze psicoattive - sia quelle legali come alcol e nicotina, sia quelle illegali come le varie sostanze stupefacenti - è un terreno esplorato da ragazzi sempre più giovani. Una relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia riporta che nel 2023 quasi 960.

