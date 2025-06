Harry e Meghan Netflix chiede l' esclusiva per l' eventuale divorzio | spunta la cifra milionaria

Harry e Meghan, tra progetti ambiziosi e tensioni mediatriche, sono al centro di uno scoop che scuote il mondo delle celebrità: Netflix avrebbe chiesto un'esclusiva milionaria in caso di divorzio. Con carriere parallele e strategie diverse, la coppia sta attirando l’attenzione globale, ma cosa cela davvero questa operazione? Scopriamo insieme i dettagli di una vicenda che potrebbe cambiare le regole del gioco...

Le carriere lavorative e mediatiche di Harry e Meghan sembrano ormai scorrere parallele in questo periodo, con lui sempre più concentrato sulla promozione degli Invictus Games e lei sempre più intenzionata a far decollare il suo brand 'As Ever' verso il settore alberghiero e della ristorazione.

