Harriet Dart disperata a Eastbourne urla impressionanti e pianto | occasione sciupata con Krejcikova

L’energia vibrante di Harriet Dart si trasforma in un turbinio di emozioni a Eastbourne, dove una vittoria sfuggita per un soffio lascia spazio alla delusione. La britannica ha dato tutto, ma ora la sua attenzione si sposta verso Wimbledon, dove con una wild card si prepara a lottare ancora per il sogno del grande Slam. Riuscirà a riscattarsi e scrivere una nuova pagina della sua carriera? Continua a leggere.

Harriet Dart spreca due match point contro Barbora Krejcikova a Eastbourne, crolla tra urla, lacrime e frustrazione, e saluta il torneo. Ora testa a Wimbledon, dove entrerà con una wild card. 🔗 Leggi su Fanpage.it

