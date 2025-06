Hamas fuoco israeliano vicino centro aiuti 21 morti

In un episodio che aggrava ulteriormente la già complessa crisi a Gaza, la Protezione civile locale, gestita da Hamas, denuncia la perdita di 21 vite a causa di un attacco israeliano vicino a un centro di aiuti. Un evento che solleva nuovamente il velo sulla delicata tensione e la difficile ricerca di pace in una regione segnate da conflitti continui.

La Protezione civile di Gaza gestita da Hamas afferma che 21 persone sono state uccise dal fuoco israeliano vicino a un centro di distribuzione degli aiuti nella Striscia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hamas, fuoco israeliano vicino centro aiuti, 21 morti

In questa notizia si parla di: hamas - fuoco - israeliano - vicino

Hamas libera l’ostaggio americano-israeliano Edan Alexander. Trump preme su Netanyahu per il cessate il fuoco: domani negoziati in Qatar - Hamas ha liberato l'ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, portato in salvo dalla Croce Rossa a Khan Younis.

Hamas: fuoco israeliano in un centro di distribuzione aiuti, 20 morti Vai su X

Le forze israeliane hanno aperto il fuoco nei pressi di un centro di aiuti umanitari a Rafah, nel sud di Gaza, uccidendo almeno 22 palestinesi. Lo riferisce l'emittente Al Jazeera, citando fonti locali. Oltre 115 persone sono rimaste ferite. Intanto Hamas avanza le Vai su Facebook

Hamas, fuoco israeliano vicino centro aiuti, 21 morti; Guerra Iran Israele, Trump: «Cessate il fuoco è in vigore. Vi prego, non violatelo». Ultimi raid con missili a; Hamas, fuoco israeliano vicino centro aiuti, 21 morti.

Hamas, fuoco israeliano vicino centro aiuti, 21 morti - La Protezione civile di Gaza gestita da Hamas afferma che 21 persone sono state uccise dal fuoco israeliano vicino a un centro di distribuzione degli aiuti nella Striscia. Riporta notizie.tiscali.it

Gaza, Israele spara in area aiuti a Khan Younis: decine di vittime - Secondo la Protezione Civile della Striscia, l'Idf ha ucciso almeno 47 persone radunate nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti umanitari nel sud dell'enclave palestinese. Scrive tg24.sky.it