Hamas fuoco israeliano vicino ad un centro aiuti di Gaza | 21 morti

Una tragedia si è consumata questa mattina a Gaza, dove un colpo di fuoco israeliano ha causato la morte di 21 civili, secondo fonti palestinesi. L’attacco, avvenuto vicino a un centro di aiuti umanitari, ha lasciato circa 150 feriti e solleva ancora più tensione in una regione già segnata da conflitti. La comunità internazionale chiede urgentemente chiarimenti e azioni per fermare questa spirale di violenza.

Sono 21 i morti in quello che fonti palestinesi hanno definito un «attacco delle forze di occupazione israeliane a cittadini radunati in attesa di aiuti». Secondo la protezione civile di Hamas, nella sparatoria in un sito di distribuzione nel centro della Striscia di Gaza «sono state ferite circa 150 persone». Il portavoce, Mahmud Basal, ha affermato che, nelle prime ore di oggi, «gli assembramenti.