Hai 12 ore per fuggire o ti elimino la telefonata del Mossad al generale iraniano

In sole 12 ore, un messaggio inquietante scuote il mondo: un generale iraniano riceve una minaccia diretta dal Mossad, con un avvertimento di fuga o di sparizione. L’operazione Rising Lion segna l’inizio di una corsa contro il tempo, mentre tensioni e strategie si intrecciano in un crescendo di suspense. È solo l’inizio di un conflitto che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione…

(Adnkronos) – "Hai 12 ore per fuggire con tua moglie e tuo figlio. Altrimenti, sei sulla nostra lista". Un agente del Mossad israeliano si rivolge così ad un generale iraniano nelle prime ore del 13 giugno, quando è appena iniziata l'operazione Rising Lion: Israele attacca l'Iran e elimina rapidamente una serie di figure ai vertici . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

"Abbiamo neutralizzato il principale quartier generale di emergenza militare del regime iraniano", ha dichiarato ai giornalisti il capo della Direzione delle operazioni dell'Idf, Oded Basiuk. L'attacco ha costretto i restanti membri della leadership militare iranian Vai su Facebook

