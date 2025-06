hai 12 ore per fuggire la chiamata choc del mossad ad un generale di teheran

In un clima di tensione alle stelle, un messaggio segreto svela l’alta posta in gioco tra Israele e Iran. Un agente del Mossad ordina a un generale iraniano di fuggire con la famiglia entro 12 ore, minacciando di portare alla luce un’operazione rischiosa e decisiva. Le carte sono sul tavolo: scopri i retroscena e le implicazioni di questa drammatica escalation tra due potenze.

"Hai 12 ore per fuggire con tua moglie e tuo figlio. Altrimenti, sei sulla nostra lista". Un agente del Mossad israeliano si rivolge così ad un generale iraniano nelle prime ore del 13 giugno, quando è appena iniziata l'operazione Rising Lion: Israele attacca l'Iran e elimina rapidamente una serie di figure ai vertici militari della repubblica islamica. Il Washington Post è entrato in possesso dell'audio della chiamata dell'agente del Mossad che, in perfetto persiano, si rivolge all'interlocutore. "Posso avvertirti ora, hai 12 ore per fuggire con tua moglie e tuo figlio. In caso contrario, sei sulla nostra lista. 🔗 Leggi su Iltempo.it