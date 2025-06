Ha ucciso la madre Filippo Manni chiede scusa al padre | Non abbandonarmi aiutami Incontro in carcere

In un momento di grande dolore e riflessione, Filippo Manni, il giovane di Racale coinvolto nell’omicidio della madre, ha chiesto scusa al padre durante un incontro in carcere. La sua confessione rivela un gesto di rimorso e speranza, mentre si cerca di comprendere le ragioni dietro questa tragedia. Il loro legame fragile e la richiesta di aiuto pongono importanti quesiti sulla redenzione e il perdono in circostanze così drammatiche.

Filippo Manni, il 21enne di Racale arrestato per l'omicidio della madre Teresa Sommario, ha avuto un colloquio in carcere questa mattina attorno alle 10 con il padre Daniele Manni.

Ha ucciso la madre con accetta da scout, Filippo Manni chiede scusa nel primo incontro con il padre - Nel drammatico confronto tra Filippo Manni e il padre, emerge un quadro di dolore e pentimento. Il 21enne, reo confesso dell’omicidio della madre Teresa a Racale, ha affrontato il primo incontro in carcere, chiedendo notizie e mostrando segni di rimorso.

Non c'era una famiglia problematica dietro il delitto terribile di Filippo Manni, assassino di sua madre. Il giorno dell'assassinio, martedì 17 giugno, Filippo è rientrato a casa, in via Piemonte, verso le 14,10. Aveva appena smontato dal suo lavoro di bagnino

