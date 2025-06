Ha due biglietti ma tiene in braccio la figlia il controllore | Non può occupare il posto con lo zaino

Durante un viaggio tra Torino e Finale Ligure, una madre si è trovata coinvolta in un episodio insolito con il controllore. Nonostante possedesse due biglietti, le è stato detto che, tenendo la figlia in braccio, non poteva usufruire del secondo posto per appoggiare lo zaino. Un episodio che ha acceso il dibattito sui diritti dei passeggeri e sulle regole di convivenza nei mezzi pubblici, sollevando domande sulla flessibilità delle norme e l'empatia nel servizio ferroviario.

Una madre in viaggio con la propria figlia su un treno che partiva da Torino ed era diretto a Finale Ligure si è vista rivolgere da un controllore una contestazione abbastanza strana. "Se tiene la bambina in braccio, anche se ha due biglietti, non può usare il secondo posto per appoggiare lo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ha due biglietti ma tiene in braccio la figlia, il controllore: "Non può occupare il posto con lo zaino"

