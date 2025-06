Gusto tradizione e difesa del Made in Italy | Coldiretti protagonista delle prime due serate della Festa Artusiana

Coldiretti Forlì-Cesena si prepara a incantare gli appassionati di buona cucina con le sue eccellenze, portando in auge il gusto autentico, la tradizione e la difesa del Made in Italy. Durante le prime due serate della Festa Artusiana di Forlimpopoli, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un viaggio di sapori genuini, sostenendo le aziende agricole locali e celebrando l’orgoglio dell’agroalimentare italiano. Un’occasione imperdibile per riscoprire il valore della terra e dei suoi prodotti.

Coldiretti Forlì?Cesena sarà presente nelle prime due serate della tradizionale Festa Artusiana di Forlimpopoli. Chi varcherà le antiche mura della manifestazione potrà degustare autentiche eccellenze culinarie proposte da due agriturismi locali di grande valore: sabato (serata d'esordio) la.

