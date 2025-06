Guide e accompagnatori turistici si uniscono e danno vita a Federagit-Confesercenti | Pezzella eletta al vertice

Le guide e accompagnatori turistici dell'Abruzzo si sono uniti per formare Federagit Confesercenti, con Pezzella eletta al vertice. Questa nuova realtĂ , forte delle 45 adesioni, diventa il principale punto di riferimento regionale per la categoria, puntando a valorizzare il patrimonio culturale e a promuovere un turismo di qualitĂ . LavorerĂ fianco a fianco con enti pubblici e privati per elevare gli standard e sostenere i professionisti del settore, garantendo un futuro piĂą brillante e autonomo.

Dall'unione delle guide turistiche e degli accompagnatori professionisti d’Abruzzo nasce, in seno alla Confesercenti, la Federagit regionale che grazie alle 45 adesioni si pone subito come la piĂą grande associazione di rappresentanza della categoria in Abruzzo,. LavorerĂ fianco a fianco con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Guide e accompagnatori turistici si uniscono e danno vita a Federagit-Confesercenti: Pezzella eletta al vertice

In questa notizia si parla di: guide - accompagnatori - federagit - confesercenti

Nomine&Poltrone, Carlo Ghista è il nuovo presidente provinciale di Confesercenti Terni - Carlo Ghista è stato nominato nuovo presidente provinciale di Confesercenti di Terni, subentrando a Sergio Giardinieri, ora impegnato in altri ruoli.

Bus turistici e nodo sosta. Verzi, Federagit Firenze: “Non sapere dove andranno mette in crisi il comparto” Lo spostamento dei bus turistici da lungarno Pecori Giraldi, annunciato dall’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, sta scatenando un acceso dibattito in Vai su Facebook

Guide e accompagnatori turistici si uniscono e danno vita a Federagit-Confesercenti: Pezzella eletta al vertice; Federagit a Valditara, coinvolgere anche le guide turistiche su iniziative per ragazzi nelle scuole; Federagit Confesercenti Parma: Monica Vanin nuova Presidente delle guide turistiche.

Guide turistiche: Federagit Confesercenti, ora iter rapido - Così Micol Caramello, presidente di Federagit, l'associazione che riunisce le guide e gli accompagnatori turistici di Confesercenti. Secondo ansa.it

Guide turistiche: Federagit Confesercenti, finalmente una legge che qualifica la professione - Così Micol Caramello, presidente nazionale di Federagit, l’associazione delle guide e degli accompagnatori turistici Confesercenti, dopo il voto favorevole del Senato al ddl sulla disciplina ... Da newtuscia.it