Guida TV Sky Cinema e NOW | Miss Sloane - Giochi di potere Martedi 24 Giugno 2025

Stasera, martedì 24 giugno 2025, preparatevi a vivere un’indimenticabile serata di cinema su Sky Cinema e NOW. Dalla suspense di thriller politici alle commedie più esilaranti, il palinsesto è ricco di emozioni, prime visioni e classici intramontabili. Non perdete l’appuntamento con “Miss Sloane – Giochi di potere” su Sky Cinema Uno HD alle 21.15, un film che vi catturerà fin dal primo minuto e vi lascerà senza fiato.

Stasera in TV, Martedi 24 Giugno 2025, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW propongono una nuova serata all'insegna del grande cinema, tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) trasmette Miss Sloane - Giochi di potere, thriller politico diretto.

Miss Sloane - Giochi di Potere - Giochi di Potere è un film del 2016 di genere drammatico, thriller, diretto da John Madden, con Jessica Chastain, Gugu Mbatha- Come scrive comingsoon.it

Miss Sloane - Giochi di potere - Che Jessica Chastain fosse un'attrice capace con uguale efficacia di dare corpo alla Grazia (The Tree of Life) così come all'Eros più contorto (Wilde Salomé) lo sapeva chiunque si appassioni al cinema ... Da mymovies.it