guida sicura a lezione da automobile club avellino

Se desideri imparare a guidare con sicurezza e consapevolezza, il corso di guida sicura organizzato dall’Automobile Club Avellino e dall’Autoscuola ACI S.a.s. di Musto Bruno & C. rappresenta un’opportunità imperdibile. Con oltre 40 partecipanti e istruttori altamente qualificati, l’evento presso il piazzale dello stadio Partenio Lombardi ha rafforzato le competenze di tanti futuri automobilisti, dimostrando come la formazione possa fare la differenza sulla strada. Scopri di più e preparati a guidare con sicurezza!

Tempo di lettura: 2 minuti Bilancio positivo per il corso di guida sicura promosso dell’autoscuola ACI S.a.s. di Musto Bruno & C. affiliata all’Automobile Club Avellino e facente parte del Network delle autoscuole ACI Ready2Go. L’evento si è svolto ad Avellino il piazzale antistante lo stadio Partenio Lombardi. Oltre 40 allievi hanno partecipato alla manifestazione seguendo le lezioni teoriche da istruttori qualificati: dalla giusta posizione di guida, alle principali norme del Codice della strada, dalla sicurezza attiva e passiva, a cosa sono e come funzionano gli Adas (cioè i sistemi avanzati di assistenza alla guida). 🔗 Leggi su Anteprima24.it