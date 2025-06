Guida all’evento Pokémon GO Fest 2025 | tutto quello che devi sapere

Se sei un appassionato di Pokémon GO, il Pokémon GO Fest 2025 è l'evento imperdibile dell’anno! Due giorni di avventure, bonus esclusivi e incontri con Pokémon rari ti aspettano per rendere unica l’estate dei trainer di tutto il mondo. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile: scopri tutto quello che devi sapere sul programma, le date e le novità che renderanno questo evento straordinario. Quando si svolgerà il ...

Il Pokémon GO Fest 2025 rappresenta uno degli eventi più attesi nel calendario di Pokémon GO, offrendo ai giocatori un'occasione esclusiva di partecipare a due giorni ricchi di novità, bonus e spawns rari. Questo evento annuale, che si svolge durante l'estate, costituisce il momento clou per i trainer di tutto il mondo per catturare Pokémon rari e accedere a contenuti unici non disponibili nelle normali sessioni di gioco. quando si svolgerà il Pokémon GO Fest 2025. un festival mondiale di due giorni. Come negli anni precedenti, anche nel 2025 il Pokémon GO Fest si terrà in modalità weekend, iniziando sabato 28 giugno alle ore 10:00 locali e terminando domenica 29 giugno alle ore 18:00.