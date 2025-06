Guerra Pd | Stop all’abuso di contratti a termine per avere più donne nel mercato del lavoro

In un contesto in cui l'abuso dei contratti a termine ostacola la partecipazione femminile nel mercato del lavoro, emergono tre proposte innovative per invertire la rotta. Puntando a valorizzare le donne, far crescere il PIL e contrastare la denatalità , queste iniziative intendono regolamentare il mercato del lavoro in modo efficace. Una strategia che potrebbe cambiare radicalmente il nostro futuro economico e sociale, favorendo inclusione e crescita sostenibile.

(Adnkronos) – "Sono tre le proposte per rendere più presenti sul mercato del lavoro le donne, aumentare il pil e fare aumentare il tasso demografico. Regolare il mercato del lavoro in modo da rendere impossibile l'abuso dei contratti a termine nelle varie declinazioni, che è il contrario di ciò che ha fatto il governo che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: lavoro - mercato - abuso - contratti

Real Madrid, dopo Huijsen c’è Mastantuono: contratti tra le parti. L’intreccio di mercato con Nico Paz | Primapagina - Il Real Madrid continua a muovere le sue pedine sul mercato: dopo l'arrivo di Huijsen, si aggiunge Mastantuono, con contratti già stipulati tra le parti.

"Licenziato per grave inadempienza”. Un medico della Croce Verde di Jesolo ha perso il lavoro per aver lasciato il suo posto otto minuti prima della fine del suo turno perché ha riconosciuto i sintomi di un infarto in atto ed è andato subito in ospedale per farsi c Vai su Facebook

Guerra (Pd): Stop all'abuso di contratti a termine per avere più donne nel mercato del lavoro; Referendum, guida ai quesiti sul lavoro; Sempre meno contratti a tempo indeterminato: cosa sta succedendo al lavoro a Monza e Brianza.

Guerra (Pd): "Stop all'abuso di contratti a termine per avere più donne nel mercato del lavoro" - "Sono tre le proposte per rendere più presenti sul mercato del lavoro le donne, aumentare il pil e fare aumentare il tasso demografico. Scrive msn.com

Lavoro nero, straordinari imposti, contratti truccati: ecco l’Italia dello sfruttamento - Il libro di Charlotte Matteini smonta la retorica su chi non vuole lavorare: "I posti tossici? Come scrive tgcom24.mediaset.it