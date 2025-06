Guerra Israele-Iran Trump | Entrambi hanno violato la tregua non sanno cosa ca*zo stanno facendo Netanyahu si fermi - VIDEO

In un clima di tensione crescente, le recenti violazioni della tregua tra Israele e Iran hanno acceso il dibattito internazionale. Donald Trump ha espresso la sua delusione, rimproverando entrambi i paesi e chiedendo a Netanyahu di fermarsi. Una situazione delicata che mette alla prova la stabilità della regione e la capacità delle parti di rispettare gli impegni. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo?

Il presidente Trump ha rimproverato sia Israele che Iran per aver violato la tregua da lui annunciata poche ora fa. "Non sanno cosa stanno facendo, sono deluso soprattutto da Israele" Donald Trump ha risposto alle presunte violazioni del cessate il fuoco tra Israele e Iran: "Entrambi hanno vi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Guerra Israele-Iran, Trump: "Entrambi hanno violato la tregua, non sanno cosa ca*zo, stanno facendo, Netanyahu si fermi" - VIDEO

In questa notizia si parla di: israele - iran - trump - entrambi

Trump pronto a ¬ętradire¬Ľ Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco tra Israele e Iran "√® ormai in vigore" e ha esortato entrambi i paesi a non violarlo. "IL CESSATE IL FUOCO √ą ORA IN VIGORE. PER FAVORE NON VIOLATELO!", ha scritto Trump in Vai su Facebook

Translate postIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco tra Israele e Iran "√® ormai in vigore" e ha esortato entrambi i paesi a non violarlo. "IL CESSATE IL FUOCO √ą ORA IN VIGORE. PER FAVORE NON VIOLATELO!", ha s Vai su X

Iran-Israele, le news. Trump: ‚ÄúEntrambe le parti hanno violato la tregua‚ÄĚ. Chiamata con Netanyahu; Il fragile cessate il fuoco. Trump: Violato da entrambe le parti, Netanyahu riporti a casa piloti! - Riunione tra Macron, Starmer e Merz prima del summit Nato; Guerra Iran Israele, Trump: 'Tregua violanta da entrambi'. LIVE.

Trump: "Israele e Iran hanno violato la tregua" - Donald Trump ha accusato sia Israele che l'Iran di aver violato un cessate il fuoco annunciato poche ore prima e si è detto "insoddisfatto" dell'atteggiamento di entrambi Paesi, ma soprattutto d ... Come scrive msn.com

Tregua Israele-Iran: scambio di accuse per aver violato cessate il fuoco in entrambi i Paesi - Il cessate il fuoco annunciato da Donald Trump tra Israele e Iran è entrato in vigore alle 7:30 ora di Teheran e le 7:00 di Tel Aviv (le 6 in Italia). Da msn.com