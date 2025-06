Guerra Israele-Iran niente panico sui mercati | petrolio crolla le Borse volano

In un quadro di apparente tranquillità sui mercati, si nasconde una realtà complessa e in evoluzione. La guerra tra Israele e Iran, inizialmente percepita come un possibile catalizzatore di crisi globale, sta delineando un quadro più contenuto di quanto sembri. Le Borse si riprendono, il petrolio crolla, ma dietro questa facciata si celano dinamiche influenzate dagli algoritmi e dalle incognite future. La vera domanda è: cosa ci riserva il futuro in questo scenario di volatilità?

Alla fine l'impressione sembra questa: sui mercati non è successo nulla. La guerra fra Iran e Israele che sembrava il prologo di un conflitto mondiale si sta condendo con danni limitati per la finanza mondiale. Le Borse si stanno riprendendo, il dollaro torna a essere debole e il petrolio sta crollando. A guardare bene non è esattamente così. Lasciamo perdere le Borse la cui volatilità è ormai diventata la regola. Guidate dagli algoritmi che regolano i sistemi di trading hanno andamenti alluvionali: appena rompono determinate soglie di resistenza crollano. Raggiunti i supporti rimbalzano con la violenza delle palline di tennis colpite da Sinner.

