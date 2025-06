Guerra Israele-Iran le ultime notizie sulle tensioni in Medio Oriente Missili verso Israele Katz | L’Iran viola la tregua Ci sarà risposta potente Ma Teheran nega Trump | Sia Iran che Israele hanno violato la tregua | DIRETTA

Le tensioni tra Israele e Iran tornano a intensificarsi in un Medio Oriente sempre più instabile. Recenti episodi di missili e presunte violazioni della tregua hanno scosso la regione, mentre le dichiarazioni di Trump accusano entrambe le nazioni di aver infranto gli accordi. La situazione resta critica e incerta, con il rischio di escalation sempre dietro l'angolo. Ecco tutte le ultime notizie aggiornate in tempo reale per comprenderne la portata e le possibili ripercussioni.

Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 24 giugno 2025, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Iran le crescenti tensioni in Medio Oriente. DIRETTA Ore 13,00 – Trump: “Sia Iran che Israele hanno violato la tregua” – Donald Trump ha accusato sia Israele che l’Iran di aver violato un cessate il fuoco annunciato poche ore prima e si è detto “insoddisfatto” dell’atteggiamento di entrambi Paesi, ma soprattutto di Israele. Parlando con i giornalisti prima di partire per il vertice Nato all’Aia, riporta Reuters, Trump ha affermato che Israele ha “sganciato” subito dopo aver accettato l’accordo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Guerra Israele-Iran, le ultime notizie sulle tensioni in Medio Oriente. Missili verso Israele, Katz: “L’Iran viola la tregua. Ci sarà risposta potente”. Ma Teheran nega. Trump: “Sia Iran che Israele hanno violato la tregua” | DIRETTA

Guerra Israele-Iran, le ultime notizie: Tel Aviv attacca Teheran, colpiti siti militari e nucleari. L’Iran risponde lanciando oltre 100 droni. Gli Usa: “Noi non coinvolti” | DIRETTA - L’angosciante escalation tra Israele e Iran ha raggiunto livelli critici, con attacchi e risposte che scuotono il Medio Oriente.

Israele-Iran, Trump annuncia cessate il fuoco: "Tregua di 12 ore, poi la guerra sarà finita". Ma i missili continuano: tre morti a Beer Sheva notizie.tiscali.it/esteri/articoli/iran-israele-trump-annuncia-fine-guerra/

Israele - Iran guerra, ultime notizie oggi: colpito ospedale Soroka, live

