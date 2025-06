Guerra Israele-Iran le ultime notizie sulle tensioni in Medio Oriente Missili verso Israele Katz | L’Iran viola la tregua Ci sarà risposta potente Ma Teheran nega | DIRETTA

Le tensioni tra Israele e Iran si intensificano nel cuore del Medio Oriente, alimentate da attacchi missilistici e dichiarazioni di violazione della tregua. Mentre il premier del Qatar sembra aver convinto l’Iran a accettare una tregua, le recenti azioni di Teheran fanno temere un’escalation imminente. Rimani con noi per le ultime notizie aggiornate in tempo reale su questa delicata crisi internazionale.

Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 24 giugno 2025, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Iran le crescenti tensioni in Medio Oriente. DIRETTA Ore 13,00 – Media, premier Qatar ha convinto Iran ad accettare tregua – Il primo ministro del Qatar ha convinto l’Iran ad accettare il cessate il fuoco proposto dagli Stati Uniti con Israele dopo che Teheran ha lanciato missili contro una base americana vicino a Doha, ha dichiarato una fonte a conoscenza dei colloqui. “Il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. ha convinto l’Iran ad accettare la proposta in una telefonata con gli iraniani”, ha dichiarato la fonte all’Afp. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Guerra Israele-Iran, le ultime notizie sulle tensioni in Medio Oriente. Missili verso Israele, Katz: “L’Iran viola la tregua. Ci sarĂ risposta potente”. Ma Teheran nega | DIRETTA

