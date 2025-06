Guerra Israele-Iran in diretta Trump annuncia tregua di 12 giorni missili iraniani a Be’er Sheva causano 4 morti nella notte

La tensione tra Israele e Iran raggiunge un nuovo apice, con scontri che scuotono la regione e drammi che si susseguono nel cuore della notte. Trump annuncia una tregua di 12 giorni, sperando in una pausa che possa portare a una de-escalation. Ma i missili iraniani su Be’er Sheva ricordano quanto questa crisi sia volatile e piena di insidie. Rimanete aggiornati per scoprire come evolverà questa intricata situazione.

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel giorno 12 di conflitto. Donald Trump annuncia il raggiungimento di un accordo per un cessate il fuoco a partire da oggi, Teheran colpisce la cittĂ israeliana di Be’er Sheva, provocando la morte di quattro persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guerra Israele-Iran, le ultime notizie: Tel Aviv attacca Teheran, colpiti siti militari e nucleari. L’Iran risponde lanciando oltre 100 droni. Gli Usa: “Noi non coinvolti” | DIRETTA - L’angosciante escalation tra Israele e Iran ha raggiunto livelli critici, con attacchi e risposte che scuotono il Medio Oriente.

Guerra Israele-Iran in diretta, Trump annuncia tregua di 12 giorni, missili iraniani a Be’er Sheva causano 4 morti nella notte - Quattro persone sono morte a Beer Sheeva, nel sud di Israele, dove un edificio residenziale è stato colpito da un missile lanciato dall'Iran nella scorsa notte, prima dell'inizio del cessate il fuoco. Secondo fanpage.it

Guerra Israele-Iran-USA, Teheran risponde agli attacchi: lanciati missili verso basi in Qatar e Iraq. Trump nella Situation Room, news in diretta - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta dopo l'attacco USA ai tre siti nucleari di Natanz, Fordow e Esfahan ... Lo riporta fanpage.it