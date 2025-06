Guerra Israele-Iran Gasparri | Gli iraniani destabilizzano tutta l’area ora speriamo bene

Le tensioni tra Israele e Iran continuano a scuotere il cuore del Medio Oriente, con destabilizzazioni che coinvolgono l’intera regione. Mentre alcuni, come il presidente dei senatori di Forza Italia Gasparri, vedono nelle azioni iraniane un tentativo di mettere in discussione gli equilibri, la speranza resta che si trovi presto una soluzione duratura. La complessità di questo scenario ci ricorda quanto fragile possa essere la pace. Guerra Israele-Iran, tutto si deciderà nei prossimi mesi.

Il presidente dei senatori di Forza Italia spiega il suo punto di vista: “Tanti sono d’accordo con quello che ha fatto Trump” Una guerra decisa in pochi giorni. Per ora in quell’area tra Israele e Iran tutto si è fermato all’improvviso e poco ha importato quel gesto di rompere la tregua da parte dell’Iran che ha, in quel momento, ha messo un po’ in difficoltà Trump. Alla fine tutto si sta risolvendo, almeno in apparenza. (Ansa Foto) Cityrumors.it Tanti addetti ai lavori si sono preoccupati in questi giorni per quello che stava accadendo, ex militari, analisti geopolitici e anche parlamentari che stanno seguendo con interesse e trepidazione quanto sta accadendo in Medio Oriente, con alcuni deputati e senatori che prendono parola e spiegano la posizione. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Guerra Israele-Iran, Gasparri: “Gli iraniani destabilizzano tutta l’area, ora speriamo bene”

