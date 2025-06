Guerra Israele-Iran altalena dei prezzi del petrolio Lagarde | inflazione a rischio rialzo

L’instabilità geopolitica nell’area dello Stretto di Hormuz sta accendendo i riflettori sulla volatilità dei prezzi del petrolio, con effetti che si estendono all’inflazione globale. La tensione tra Israele e Iran, combinata con le strategie delle grandi potenze come la Banca centrale europea guidata da Lagarde, rischia di alimentare un rialzo dei costi energetici. In questo scenario di incertezza, il rischio di un'inflazione galoppante si fa sempre più concreto, mettendo alla prova le economie mondiali.

Roma, 24 giugno 2025 – Gli occhi del mondo sono puntati ogni giorno di più sullo Stretto di Hormuz, il passaggio marittimo strategico, controllato dall’ Iran, tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman. Uno dei ’choke point’ più importanti del pianeta per il traffico di petrolio: vi transita circa il 20% del greggio e il 30% del gas Gnl mondiali trasportati via mare. E, per quanto i protagonisti della rotta commerciale, a cominciare dalla Cina, tendano a escludere operazioni di blocco da parte dei Pasdaran perché sarebbero autolesioniste, non manca chi ipotizza una "mossa della disperazione" che destabilizzerebbe i mercati globali, con ricadute drammatiche per cittadini e imprese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net