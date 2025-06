guerra iran israele scatta il cessate il fuoco

Una tensione esplosiva tra Iran e Israele potrebbe presto trovare una soluzione, con l’annuncio di un cessate il fuoco che sta per essere ufficializzato. Trump, attraverso i suoi profili social, ha comunicato questa svolta storica, lasciando sperare in un futuro di pace nella regione. La notizia apre uno spiraglio di speranza e potrebbe segnare un significativo passo verso la stabilità internazionale. La comunità globale attende con trepidazione gli sviluppi ufficiali.

La guerra tra Iran ed Israele potrebbe vivere una svolta. In questi minuti dovrebbe scattare un cessate il fuoco. Lo ha annunciato il Presidente degli Stati Uniti Trump tramite i suoi profili social. Guerra Iran-Israele, l’annuncio di Trump. Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele sul social Truth. Il Presidente ha scritto: “Dopo sarà conclusa la guerra”. Così il presidente Usa comunica l’accordo tra i due paesi per la fine di quella che “verrà chiamata la guerra dei 12 giorni”. Ciò nonostante, gli allarmi hanno continuato a suonare in tutto lo Stato Ebraico. Il tycoon si è congratulato con Tel Aviv e Teheran per “la resistenza, il coraggio e l’intelligenza dimostrati”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com