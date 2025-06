Guerra Iran-Israele il cessate il fuoco è realtà | Netanyahu fermato dagli Usa E Trump viene candidato al Premio Nobel per la Pace

quello che si prospetta come un momento cruciale di speranza e incertezza, mentre le potenze mondiali cercano di mantenere l’equilibrio e di evitare un'escalation senza ritorno. La regione, già martoriata da anni di conflitti, si trova ora nuovamente sotto i riflettori internazionali, con una fragile tregua che potrebbe segnare un nuovo capitolo di pace o il preludio a ulteriori tensioni.

I fisici e gli ingegneri iraniani uccisi, il prezzo del petrolio che cola a picco, la riapertura degli spazi aerei. C'è anche questo nel bilancio dei dodici giorni di guerra tra Iran e Israele. Non tutto è andato per il verso giusto nel complicato percorso verso la fragile tregua, con gli Stati Uniti impegnati a fare da garante. La giornata è stata caratterizzata da un carico di tensione enorme per il mondo intero e per il Medio Oriente in particolare.