Guerra in Iran tutti i voli sospesi | la mappa degli spazi aerei chiusi

La guerra in Iran ha portato alla sospensione di numerosi voli e alla chiusura degli spazi aerei, creando un effetto domino sulle rotte internazionali. Nonostante il cessate il fuoco arrivato questa notte, la tensione nel Medio Oriente persiste, costringendo compagnie aeree e governi a riorganizzare i loro piani di volo. La mappa degli spazi aerei chiusi riflette un quadro complesso e in evoluzione che continuerĂ a influenzare i viaggi nei prossimi giorni.

Nonostante sia arrivata questa notte il cessate il fuoco, la situazione in Medio Oriente resta comunque tesa. E mentre diversi Paesi si stanno mobilitando per il rientro dei propri connazionali, le compagnie aeree si stanno riorganizzando e stanno riducendo o sospendendo diversi voli da e per il Medio Oriente. I Paesi che (temporaneamente) hanno chiuso i voli. Aveva fatto impressione l'immagine che era girata nei giorni scorsi, di una mappa dei transiti degli aerei dove si vedeva chiaramente un buco sopra l'Iran, causato dallo stop ai voli sopra il Paese. Nella giornata di ieri diversi paesi hanno chiuso i propri cieli per oltre due ore per riaprirli in tarda serata, come: Qatar;

