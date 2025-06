Guerra in Iran | massima allerta Rafforzati i controlli in città Obiettivi sensibili e luoghi di culto

In un clima di crescente tensione internazionale, l’Italia alza il livello di allerta per garantire la sicurezza dei suoi cittadini. Pisa, come molte altre città, si prepara a fronteggiare eventuali minacce rafforzando i controlli su obiettivi sensibili e luoghi di culto. La vigilanza intensificata riflette l’importanza di preservare la tranquillità pubblica in un momento delicato, dimostrando che la sicurezza nazionale resta una priorità assoluta.

Rafforzati i controlli ed elevate al massimo livello le misure a Pisa, così come in altre città italiane. Diversi i comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura che si sono susseguiti nelle ultime ore, con la guerra in Iran e l’attacco americano, anche con riunioni ristrette e mirate. Tutti gli obiettivi sensibili, tra cui i siti di culto e i luoghi di passaggio, che registrano grandi numeri, saranno vigilati più del solito. Sorvegliata in particolare Piazza del Duomo, ma anche le stazioni e gli aeroporti da agenti in divisa e in borghese. C’è poi la base militare di Camp Darby per la quale è stata aumentata la sicurezza interna ed esterna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Guerra in Iran: massima allerta. Rafforzati i controlli in città. Obiettivi sensibili e luoghi di culto

