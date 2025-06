Guerra in Iran benzina e diesel alle stelle I distributori trevigiani | Nessuna speculazione

L’instabilità nel Medio Oriente, causata dalla guerra in Iran, ha portato a un aumento dei prezzi di benzina e diesel che colpisce direttamente le tasche dei consumatori trevigiani. Dal 30 maggio al 20 giugno, i costi sul mercato internazionale sono cresciuti di oltre 16 centesimi, mentre alle pompe si sono tradotti in un incremento di soli 3,5 centesimi, dimostrando come la dinamica dei mercati influenzi i prezzi praticati. È un momento di riflessione su chi realmente subisce le conseguenze di questa crisi.

Dal 30 maggio al 20 giugno il prezzo del gasolio sul mercato internazionale del Mediterraneo (il famoso Platts Cif Med) è aumentato di 16 centesimi al litro che, trasferito alla pompa, diventano 19,5 centesimi. Il prezzo alla pompa invece ha registrato un aumento di 3,5 centesimi al litro. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Guerra in Iran, benzina e diesel alle stelle. I distributori trevigiani: «Nessuna speculazione»

