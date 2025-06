Gudmundsson rimane a Firenze

Albert Gudmundsson rimarrà a Firenze, confermando il suo legame con la Fiorentina. L’accordo verbale con il Genoa per il riscatto dell’islandese segna un passo importante per il club viola, che ha ottenuto anche uno sconto sulla cifra originariamente prevista di circa 19 milioni di euro. Secondo “gianlucadimarzio.com”, oggi, martedì 24 giugno, rappresentava l’ultima occasione per esercitare il diritto di...

Albert Gudmundsson rimarrà in viola. Lo leggiamo dal sito “gianlucadimarzio.com”. La Fiorentina ha infatti raggiunto un accordo verbale col Genoa per il riscatto dell’islandese. Ci sarà anche uno sconto rispetto alla cifra inizialmente stabilita intorno ai 19 milioni di euro. Sempre dal sito del noto giornalista esperto di calciomercato leggiamo che la giornata di oggi, martedì 24 giugno, era l’ultima disponibile per esercitare il diritto di riscatto. Per questo, la Fiorentina era al lavoro per ottenere uno sconto dal Genoa rispetto ai 19 milioni di euro inizialmente previsti. I viola, inoltre, avrebbero dovuto versare 2 milioni di “penale” in caso di mancato riscatto del giocatore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Gudmundsson rimane a Firenze

In questa notizia si parla di: gudmundsson - firenze - rimane - leggiamo

Firenze, il 17 maggio aperti in notturna i musei del Bargello e delle Cappelle Medicee - Il 17 maggio, Firenze si illumina di cultura con l'apertura notturna del Museo Nazionale del Bargello e delle Cappelle Medicee.

Fiorentina-Genoa, accordo per Gudmundsson: resta a Firenze - Il Genoa e la Fiorentina, come riportato da Sky Sport hanno trovato l`accordo per il trasferimento a titolo definitivo. Si legge su msn.com

Calcio: Fiorentina,accordo col Genoa per riscatto di Gudmundsson - Fiorentina e Genoa hanno raggiunto l'accordo per il riscatto di Albert Gudmundsson: il club viola è riuscito a ... Come scrive sport.tiscali.it