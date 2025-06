Gudmundsson alla Fiorentina è ufficiale il riscatto | niente Inter per l’ex pupillo nerazzurro

Gudmundsson resta alla Fiorentina, smentendo le voci di un possibile trasferimento all’Inter. Dopo settimane di speculazioni, il club gigliato ha ufficializzato il riscatto dell’attaccante, consolidando il proprio roster con un colpo di spessore che si aggiunge all’arrivo dell’ex nerazzurro Dzeko. La Fiorentina continua così a rafforzarsi, puntando su un progetto ambizioso che vede protagonista anche Gudmundsson, confermando la fiducia nel talento islandese e mantenendo vivo l’entusiasmo dei tifosi.

Gudmundsson resta alla Fiorentina: l’attaccante viola sarà ancora a Firenze. Sfuma l’ipotesi Inter. Sarà ancora alla Fiorentina il futuro di Gudmundsson, l’attaccante resterà in viola come comunicato dal club gigliato, all’ennesimo colpo dopo l’acquisto dell’ex Inter Dzeko. LA NOTA – «ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albert Gudmundsson dal Genoa CFC» La Viola è alla fine riuscita a strappare un sconto per il cartellino del fantasista: secondo Sky Sport si tratta di un’operazione da circa 1314 milioni di euro più bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com