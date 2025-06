Gubitosa sulle larghe intese | E’ il Pd che deve prendere posizione

una responsabilità condivisa nel respingere ogni accordo che possa compromettere i principi di trasparenza e autonomia. È fondamentale mantenere fede ai nostri valori, difendendo gli interessi dei cittadini e promuovendo un dialogo che sia autenticamente rappresentativo. Solo così potremo costruire un futuro solido e giusto per Avellino, evitando alleanze che rischiano di compromettere la nostra integrità e credibilità.

Tempo di lettura: 2 minuti “ In merito all’appello della sindaca Nargi, che chiedeva aiuto alle opposizioni per u n ‘Patto per Avellino’ c he permettesse di salvare i fondi per i progetti del PNRR, appoggio con convinzione la linea del nostro Gruppo Territoriale e penso ci siano gli elementi perché possa diventare la posizione ufficiale del Movimento 5 Stelle. I l netto ‘no’ alla sindaca rispecchia la coerenza della nostra comunità, che ha sempre rifiutato di entrare in questa maggioranza, erede diretta della sciagurata amministrazione Festa, opponendosi all’idea di svendere la nostra integrità per una poltrona o un assessorato”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it