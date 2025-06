Guasto nei pressi di Anagni forti rallentamenti sui treni in entrambe le direzioni

Un guasto sulla linea Fl6 Roma-Cassino sta causando forti rallentamenti e disagi ai pendolari, con treni in entrambe le direzioni costretti a ridurre la velocità. L'inconveniente tecnico alla linea elettrica nei pressi di Anagni ha paralizzato la circolazione, creando code e ritardi considerevoli. Trenitalia ha fornito aggiornamenti costanti sui propri canali web, ma la situazione resta complessa. Restate sintonizzati per ulteriori novità e consigli su come gestire la giornata.

Giornata di disagi per i pendolari ed i fruitori della linea Fl6 Roma - Cassino in quanto la circolazione è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica nei pressi di Anagni (Frosinone)". Lo annuncia sui suoi canali web Trenitalia. L'aggiornamento delle 12:30 segue. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Guasto nei pressi di Anagni, forti rallentamenti sui treni in entrambe le direzioni

In questa notizia si parla di: pressi - anagni - guasto - forti

Forti disagi all’aeroporto di Capodichino: ancora ritardi per il guasto al radar - Un caos senza precedenti si sta vivendo all'aeroporto di Capodichino, con ritardi e disagi che stanno infuriando centinaia di passeggeri.

Guasto nei pressi di Anagni, forti rallentamenti sui treni in entrambe le direzioni; Alta Velocità, guasto sulla Roma-Napoli: «Ritardi fino a 60 minuti»; Caos treni, ritardi fino a un'ora per guasto su Alta Velocità Napoli-Roma.

Alta velocità, guasto sulla linea Napoli-Roma - 30, per un inconveniente tecnico alla linea elettrica nei pressi di Anagni. Secondo rainews.it

Ancora un guasto sull’Alta velocità Roma-Napoli: ritardi fino a due ore - NAPOLI – “La circolazione è fortemente rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica nei pressi di Anagni (Frosinone)”. Lo riporta dire.it