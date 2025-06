Guasto alla rete San Sisto senz' acqua

San Sisto si trova a fare i conti con un guasto alla rete idrica che ha lasciato il quartiere senz’acqua dall pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno. La rottura nei pressi di via Mascagni, con una voragine aperta sull'asfalto, ha portato all’interruzione dell’erogazione almeno fino alle 21, secondo quanto comunicato da Umbra Acque. Ecco cosa sta succedendo e come affrontare questa emergenza.

San Sisto senz'acqua. Rubinetti all'asciutto dal pomeriggio di oggi, martedì 24 giugno, dopo la rottura della rete idrica nei pressi di via Mascagni, dove si è aperta anche una voragine sull'asfalto. Il quartiere è all'asciutto almeno fino alle 21 come indicato da Umbra Acque. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Guasto alla rete, San Sisto senz'acqua

In questa notizia si parla di: sisto - rete - senz - acqua

Guasto sulla rete idrica: Arena Metato senz'acqua - A causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di San Giuliano Terme, oggi, domenica 18 maggio, Arena Metato sta vivendo abbassamenti di pressione e temporanee mancanze d’acqua.

Con la tragica morte di Martina Carbonaro, abbiamo probabilmente toccato uno dei punti più bassi nella spettacolarizzazione del dolore, della crudeltà e dell’inconsapevolezza esistenziale. Un livello che lascia davvero senza fiato. C’è da chiedersi: che bisog Vai su Facebook

Guasto alla rete, San Sisto senz'acqua; Quartiere Lombardo senz’acqua, l’Amam: “Abbiamo risolto”; L’Adigetto è ridotto a un rigagnolo, ma è per un imponente intervento di sicurezza idraulica finanziato da Pnr.

Municipio III, guasto alla rete idrica: Bufalotta senz'acqua. Le vie interessate - Acea Ato 2 fa sapere che martedì 24 giugno c'è stata una "sospensione idrica improvvisa" dovuta a un "guasto sulla rete idrica in via della Bufalott ... Si legge su iltempo.it

Guasto alla rete idrica, oggi Campomarino Lido senz'acqua - Per consentire la riparazione della condotta in via don Luigi Sturzo. Secondo rainews.it