Guasto alla rete idrica Bufalotta senz' acqua | le vie interessate

A Bufalotta, i residenti si ritrovano senza acqua a causa di un guasto improvviso sulla rete idrica in via della Bufalotta 548. Acea Ato 2 ha annunciato che oggi, martedì 24 giugno, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione o mancanza d'acqua nelle vie interessate. La situazione rende necessaria una comunicazione tempestiva e rassicurante per tutti, affinché possano organizzarsi al meglio. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e indicazioni su come affrontare questa emergenza.

Sveglia senz'acqua per i residenti della Bufalotta.¬†Acea Ato 2 fa sapere che¬†marted√¨ 24 giugno c'√® stata una "sospensione idrica improvvisa" dovuta a un¬†"guasto sulla rete idrica in¬†via della Bufalotta 548". "Oggi¬†marted√¨ 24 giugno¬†si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua", spiega il gestore. Ecco¬†le vie del¬†Municipio III interessate: via della Bufalotta, via di Tor San Giovanni,¬†via della Marcigliana,¬†via Carmelo Bene e zone limitrofe.¬† Un servizio di rifornimento con¬†4 autobotti¬†sar√† disponibile presso: via Giulio Antamoro,¬†via Cesare Zavattini,¬† via Vincenzo Marmorale,¬†via Carmelo Bene angolo via Alberto Lionello. 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Guasto alla rete idrica, Bufalotta senz'acqua: le vie interessate

Un risveglio amaro per i residenti di Cinquina Bufalotta, Roma, martedì 24 giugno: un improvviso guasto alla conduttura idrica ha lasciato il quartiere senz'acqua.

