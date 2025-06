Guasto al self service pensionato prende a mazzate la colonnina del distributore

pensionato che, frustrato, ha perso la pazienza e ha preso a mazzate la colonnina del distributore. Un gesto impulsivo dettato dalla frustrazione di un problema apparentemente banale, che ha trasformato un inconveniente quotidiano in un episodio di rabbia incontrollata. È un esempio emblematico di come anche le piccole frustrazioni possano innescare reazioni inaspettate, lasciando tutti a chiedersi: cosa spinge a tanta esasperazione?

Ha infilato una banconota nella colonnina del self service ma, una volta scelto l'erogatore e infilata la pistola del rifornimento nel bocchettone della sua auto, qualcosa è andato storto. Il carburante non voleva saperne di uscire. Un semplice guasto. Abbastanza per mandare su tutte le furie un. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Guasto al self service, pensionato prende a mazzate la colonnina del distributore

In questa notizia si parla di: guasto - self - service - colonnina

Eurospin logistica no food, salvati tutti i posti di lavoro dei 212 dipendenti della "Global service" - Nessun lavoratore sarà lasciato indietro: tutti i 212 dipendenti della Global Service manterranno il proprio posto di lavoro nel passaggio dell’appalto per i servizi di logistica "no food" di Eurospin Sicilia.

Guasto al self service, pensionato prende a mazzate la colonnina del distributore; Il distributore di benzina self service non funziona, 70enne si innervosisce e lo distrugge con una mazza da b; Il self service al distributore non va, 70enne danneggia la colonnina con una mazza da baseball.

Il distributore di benzina self service non funziona, 70enne si innervosisce e lo distrugge con una mazza da baseball - Anziano danneggia la colonnina del distributore automatico di benzina con una mazza da baseball e viene denunciato dai carabinieri. msn.com scrive

Distributore guasto erogava benzina gratis: in 122 denunciati per furto - Il distributore self service di benzina era guasto e consentiva di erogare il carburante senza versare denaro. Secondo fanpage.it