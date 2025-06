Guasto al Blocco Operatorio di Ostetricia e Ginecologia | sospese temporaneamente alcune attività programmate all’Ospedale di Modena

L’ospedale di Modena si trova costretto a sospendere temporaneamente alcune attività programmate nel reparto di ostetricia e ginecologia a causa di un guasto imprevisto all’Unità di Trattamento Aria del blocco operatorio. La priorità è garantire la sicurezza delle pazienti e il ripristino rapido dei servizi essenziali. L’Azienda Ospedaliero Universitaria sta intervenendo con urgenza per risolvere la situazione, ringraziando la pazienza e la comprensione di tutti.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena rende noto che nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 23 giugno, a causa di un guasto, è stata avviata una manutenzione straordinaria dell’Unità di Trattamento Aria del Blocco Operatorio dell’Ostetricia e Ginecologia al VI piano. Di conseguenza sono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Guasto al Blocco Operatorio di Ostetricia e Ginecologia: sospese temporaneamente alcune attività programmate all’Ospedale di Modena

